Kiper Persib Teja Pulang Kampung, Siap Raih Poin di Tanah Kelahiran

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Semen Padang pada pertandingan pekan ke-26 BRI Super League 2025/26.

Laga ini begitu spesial, khususnya bagi penjaga gawang Teja Paku Alam yang berasal dari tanah Minang, tepatnya di Painan.

Teja mengatakan, tidak ada persiapan khusus menjelang tampil di tanah kelahiran pada Minggu (5/4/2026).

Menurutnya, ia kini hanya fokus untuk membawa Persib meraih kemenangan demi hattrick juara Liga 1.

"Sebenarnya sama saja semua pertandingan, karena kami butuh kemenangan," kata Teja, Jumat (3/4/2026).

Persiapan menjelang laga yang digelar di Stadion Haji Agus Salim, Padang, itu pun disebutkan Teja sudah matang. Seluruh pemain menjalankan latihan dengan skuad yang sudah lengkap.

Dua penggawa yang sebelumnya membela Timnas Indonesia, Beckham Putra dan Eliano Reijnders pun telah kembali. Maung Bandung hanya kehilangan Frans Putros dan Patricio Matricardi yang absen karena akumulasi kartu.

"Persiapannya sejauh ini sudah semakin baik setelah kami rest (istirahat) hampir sembilan hari, dan sekarang sudah masuk ke fase taktik dari coach Bojan," ujarnya.