Pelatih Persib Bojan Hodak Singgung Para Pembenci Beckham Putra

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib yang juga Timnas Indonesia, Beckham Putra, berhasil mencatatkan namanya di papan skor saat Indonesia mengalahkan Saint Kitts and Nevis pada laga perdana FIFA Series 2026.

Meskipun pasukan John Herdman gagal meraih juara, tetapi performanya tetap mendapat pujian dari para pendukung Timnas Indonesia.

Begitu juga dengan pelatih Persib, Bojan Hodak. Sebagai sosok yang membina Beckham di level klub, Hodak mengetahui sejauh mana performa salah satu anak asuhnya itu.

Maka dari itu dia senang atas performa dan kesempatan Beckham tampil di level internasional. Apalagi saat melawan Saint Kitts and Nevis, Beckham jadi pahlawan karena menjebloskan dua gol ke gawang lawan.

Gol tersebut menjadi gol internasional pertamanya dalam karier sepakbola Beckham bersama timnas.

"Saya senang Beckham mencetak dua gol, dia bermain bagus," kata Hodak, Jumat (3/4/2026).

Menurut Hodak, Beckham berhasil membuktikan diri kepada publik yang meragukannya. Bahwa, penggawa jebolan akademi Persib itu layak bersaing dalam skuad Garuda Indonesia.

Juru taktik asal Kroasia itu bahkan menyinggung para pengkritik yang sempat ramai menjelang laga FIFA Series 2026.