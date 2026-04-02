Bek Persib Ikut Antarkan Irak ke Panggung Piala Dunia 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tim Nasional (Timnas) Irak memastikan satu tiket Piala Dunia 2026, seusai mengalahkan Bolivia dengan skor 2 - 1 pada babak playoff antarbenua di Estadio BBVA Bancomer, Meksiko, pada Rabu (1/4/2026).

Hasil positif ini disambut positif oleh masyarakat Indonesia, khususnya warga Jawa Barat. Pasalnya, salah satu penggawa Timnas Irak yakni Frans Putros, merupakan pemain yang membela klub Persib Bandung.

Dengan hasil tersebut, otomatis Persib memiliki satu wakilnya yang akan bertanding di turnamen sepak bola kelas dunia.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengapresiasi keberhasilan Timnas berjuluk Singa Mesopotamia itu lolos ke Piala Dunia 2026.

Menurutnya, keberhasilan Irak lolos Piala Dunia, akan berdampak positif pada penggawa yang membelanya, termasuk anak asuhnya.

"Bagus bahwa kita memiliki pemain di Piala Dunia. Bagus untuknya, karena saat ini dia (Frans Putros) sudah berusia 30 tahun. Jadi mungkin ini kesempatan terakhir," kata Hodak saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Hodak menuturkan, kesempatan bermain di kancah dunia bisa terbuka lebar, apabila pemain bisa tampil di Piala Dunia. Turnamen sepak bola empat tahun sekali ini adalah impian bagi seluruh pesepakbola profesional.

"Bagi setiap pemain, bermain di Piala Dunia adalah sebuah impian," tegasnya.