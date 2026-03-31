Target Juara 3 Kali Berturut-turut, Bojan Hodak Minta Pemain Persib Fokus di Sisa Laga

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung masih menyisakan sembilan pertandingan terakhir di putaran kedua BRI Super League 2025/26. Seluruh pertandingan harus diselesaikan dengan baik, demi gelar juara ke-3 bertuut-turut.

Laga terdekat Persib ialah menghadapi Semen Padang di Stadion H Agus Salim pada Minggu (5/4/2026) malam.

Bali United, Dewa United, Arema FC, Bhayangkara FC, PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Persijap Jepara, adalah lawan-lawan berat yang akan dihadapi Persib di sisa musim ini.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan, timnya tidak boleh tergesa-gesa dalam menyelesaikan musim. Ia ingin pemain tetap fokus dan menyelesaikan satu per satu pertandingan.

Semen Padang adalah lawan terdekat yang harus Hodak pikirkan bersama anak asuhnya.

"Kami akan menjalaninya pertandingan demi pertandingan, jadi nanti kita lihat saja," kata Hodak di Bandung, Selasa (31/3).

Menurut Hodak, sembilan tim yang akan dihadapi Persib merupakan tim-tim kuat dan sulit dikalahkan. Maka dari itu, para pemain harus tetap rendah hati dan menatap serius setiap pertandingan.

"Setiap pertandingan akan berat, karena kami akan bermain melawan beberapa tim yang berjuang menghindari degradasi dan beberapa tim yang berada di papan atas. Jadi di semua pertandingan, semua orang akan tampil 100 persen saat menghadapi kami," jelasnya.