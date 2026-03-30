Dion Markx Ungkap Kerasnya Latihan di Bawah Komando Bojan Hodak: Seperti Ingin Membunuh Kami

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek Persib, Dion Markx mengaku kebugarannya terus meningkat setelah menjalani program latihan seusai libur Lebaran.

Ia pun meyakini kebugaran para pemain Persib lainnya juga mengalami hal yang sama.

Setelah libur Lebaran, Persib pun melanjutkan persiapan menghadapi pertandingan pekan ke-26 BRI Super League 2025/26 melawan Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim pada Minggu (5/4/2026).

Dion mengungkapkan, sebelum latihan bersama digelar, ia dan seluruh pemain tetap menjaga kondisi dengan program latihan mandiri yang diberikan staf pelatih.

"Kondisi saya bagus. Kami mendapatkan program dari Miro (Petric). Saya menjalankannya dengan disiplin," kata Dion di Bandung, Senin (30/3).

Meski demikian, Dion mengakui bahwa intensitas latihan pada pekan ini sedang berada di level tertinggi.

Hal ini dilakukan karena Persib akan menghadapi jadwal sembilan pertandingan dalam waktu yang sangat singkat.

"Sekarang, dia (pelatih fisik) seolah ingin 'membunuh' kami dalam latihan karena kami akan menjalani sembilan pertandingan dalam waktu singkat. Kami harus kembali bugar sepenuhnya," ungkapnya.