JPNN.com

Dion Markx Ungkap Kerasnya Latihan di Bawah Komando Bojan Hodak: Seperti Ingin Membunuh Kami

Senin, 30 Maret 2026 – 19:00 WIB
Bek Persib Bandung, Dion Markx, saat menjalani sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek Persib, Dion Markx mengaku kebugarannya terus meningkat setelah menjalani program latihan seusai libur Lebaran.

Ia pun meyakini kebugaran para pemain Persib lainnya juga mengalami hal yang sama.

Setelah libur Lebaran, Persib pun melanjutkan persiapan menghadapi pertandingan pekan ke-26 BRI Super League 2025/26 melawan Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim pada Minggu (5/4/2026).

Baca Juga:

Dion mengungkapkan, sebelum latihan bersama digelar, ia dan seluruh pemain tetap menjaga kondisi dengan program latihan mandiri yang diberikan staf pelatih.

"Kondisi saya bagus. Kami mendapatkan program dari Miro (Petric). Saya menjalankannya dengan disiplin," kata Dion di Bandung, Senin (30/3).

Meski demikian, Dion mengakui bahwa intensitas latihan pada pekan ini sedang berada di level tertinggi.

Baca Juga:

Hal ini dilakukan karena Persib akan menghadapi jadwal sembilan pertandingan dalam waktu yang sangat singkat.

"Sekarang, dia (pelatih fisik) seolah ingin 'membunuh' kami dalam latihan karena kami akan menjalani sembilan pertandingan dalam waktu singkat. Kami harus kembali bugar sepenuhnya," ungkapnya.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU