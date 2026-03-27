FIFA Series 2026, Bojan Hodak Optimistis Timnas Indonesia Menang

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - John Herdman akan melakoni pertandingan debutnya memimpin Tim Nasional (Timnas) Indonesia sebagai pelatih dalam turnamen FIFA Series 2026.

Pria asal Inggris ini diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia pada pertengahan Januari. Herdman menggantikan peran Patrick Kluivert yang gagal membawa timnas pentas di Piala Dunia 2026.

Kehadiran Herdman disambut antusias para pencinta sepakbola Indonesia. Gelaran FIFA Series pun menjadi ajang pembuktian Herdman untuk pertama kalinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, saat menghadapi Saint Kitts and Nevis, malam nanti.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, ikut mengomentari kehadiran John Herdman di kursi pelatih skuad Garuda Indonesia.

Hodak mengatakan, Indonesia akan memenangkan laga melawan Saint Kitts and Nevis. Skuad garuda punya lini pertahanan yang kokoh dan sulit ditembus lawan.

"Saya rasa Indonesia memiliki pertahanan yang sangat kuat, bahkan untuk level Internasioal," kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (27/3/2026).

Hodak juga menyinggung sosok Beckham Putra, anak asuhnya di Persib yang bermain di timnas.

"Dalam hal menyerang, saya rasa mereka akan mampu mencetak gol seperti yang mungkin dicetak Beckham," lanjutnya.