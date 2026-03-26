Penyerang Persib Andrew Jung Pilih Fokus Juara Liga Ketimbang Top Skorer

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Striker Andrew Jung kini menjadi top skorer sementara Persib Bandung dengan mengoleksi 10 gol di kompetisi BRI Super Leaague 2025/26.

Performa impresifnya mampu mengantarkan tim berjuluk Maung Bandung itu di peringkat satu klasemen sementara.

Persib kini menyisakan sembilan pertandingan di putaran dua. Menyelesaikan musim dengan gelar juara adalah target seluruh pemain, termasuk Jung.

Jung mengatakan, targetnya bukanlah menjadi pencetak gol terbanyak. Dia hanya berusaha keras setiap pertandingan bisa dimenangkan Persib.

"Target saya adalah menjuarai liga. Saya tidak peduli menjadi pencetak gol terbanyak atau mencetak gol pribadi, saya hanya ingin meraih kemenangan di pertandingan dan menjuarai liga," kata Jung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/3/2026).

Pemain asal Prancis itu mengungkapkan, sembilan laga terakhir bagaikan final buat mereka. Pasalnya, target hattrick juara sudah di depan mata, dengan syarat mereka tak boleh terpeleset.

Tiga poin menjadi target di setiap pertandingan yang akan dilakoni Jung cum suis. Laga terdekat, Persib akan menghadapi Semen Padang di Stadion H Agus Salim, pada Minggu (5/4/2026).

Berikutnya, melawan Bali United, Dewa United, Arema FC, Bhayangkara FC, PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Persijap Jepara.