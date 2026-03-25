JPNN.com Jabar Olahraga Pascalibur Lebaran, 5 Pemain Persib Absen Latihan Perdana

Pascalibur Lebaran, 5 Pemain Persib Absen Latihan Perdana

Rabu, 25 Maret 2026 – 15:00 WIB
Pascalibur Lebaran, 5 Pemain Persib Absen Latihan Perdana - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib, Bojan Hodak, seusai memimpin sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung memulai lagi sesi latihan setelah libur Lebaran 2026 selama dua pekan.

Para pemain langsung fokus melakukan persiapan menjelang pertandingan terdekat melawan Semen Padang. Laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/26 ini akan dilaksanakan di Stadion H Agus Salim, Padang, pada Senin (10/3/2026) malam.

Pada sesi latihan ini, belum seluruh pemain berkumpul. Ada lima penggawa yang absen.

Beckham Putra dan Eliano Reijnders bergabung dengan Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Series 2026 di Jakarta. Begitu juga dengan bek asing, Frans Putros yang mendapat panggilan dari Timnas Irak untuk tampil pada babak play-off antarbenua Piala Dunia 2026.

Gelandang naturalisasi, Thom Haye, dan pemain asal Prancis, Layvin Kurzawa pun tidak terlihat dalam sesi latihan.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengabarkan kedua pemain tersebut baru akan bergabung dengan tim pada sesi latihan esok hari.

Haye mengalami kendala pada perjalanan pulangnya dari Belanda, sementara Kurzawa diberikan tambahan waktu istirahat oleh pelatih.

"Thom Haye ada masalah dengan penerbangan, tapi dia tiba hari ini, dan Kurzawa juga sudah ada di sini. Saya hanya memberinya libur tambahan selama satu hari karena ada beberapa urusan pribadi yang perlu dia selesaikan, dan keduanya akan ikut latihan besok," kata Hodak ditemui seusai memimpin sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/3/2026).

Persib kembali latihan seusai libur Lebaran. Lima pemain absen, Bojan Hodak fokus genjot fisik dan strategi jelang laga penting kontra Semen Padang.
BERITA TERKAIT

