JPNN.com Jabar Olahraga Dicoret dari Skuad Timnas Indonesia, Kapten Persib Pilih Fokus Bawa Persib Juara

Selasa, 24 Maret 2026 – 16:00 WIB
Gelandang Persib, Marc Klok. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, tak masuk dalam daftar pemain inti Tim Nasional (Timnas) Indonesia asuhan pelatih anyar, John Herdman. 

Final skuad telah diumumkan untuk agenda Timnas Indonesia yang bakal diisi oleh FIFA Series 2026.

Persib Bandung menyumbangkan tiga nama yang masuk daftar sementara, yakni Klok, Eliano Reijnders, dan Beckham Putra. 

Namun, pelatih Herdman hanya memilih Eliano dan Beckham untuk turnamen tersebut, sementara Klok harus kembali ke klubnya. 

Merespons hal ini, Klok memilih fokus pada sisa sembilan pertandingan Persib pada putaran kedua Super League 2025/26. 

Sembilan laga tersebut, menurutnya semuanya adalah laga final. 

Klok menegaskan, seluruh pemain kini fokus penuh menghadapi sisa kompetisi.

Ia menyatakan tidak ingin membuang momentum dan menganggap setiap pertandingan sebagai partai hidup-mati demi menjaga peluang juara. 

Gelandang Persib, Marc Klok, memilih fokus menyelesaikan sisa sembilan pertandingan di putaran kedua BRI Super League, seusai gagal menembus skuad inti timnas.
