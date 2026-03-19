Bek Persib Frans Putros Dipanggil Timnas Irak, Hodak: Dia Pantas Mendapatkannya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek Persib Bandung, Frans Putros, mendapatkan panggilan negara di tengah jeda kompetisi BRI Super League 2025/26.

Di saat rekan-rekannya pergi berlibur, Putros dipanggil Federasi Sepakbola Iran (IFA) untuk memperkuat Tim Nasional (Timnas) Irak di babak play-off antarbenua Piala Dunia 2026 di Meksiko.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengomentari pemanggilan timnas salah satu anak asuhnya ini.

Kata Hodak, Frans Putros adalah bek tangguh yang layak mendapatkan tempat di tim nasional. Apalagi bagi seorang pesepakbola profesional, tampil di gelaran Piala Dunia adalah sebuah prestasi.

"Bagi saya, jika dia bisa pergi dan bermain di Piala Dunia, itu fantastis. Karena tentu saja mimpi dari setiap pemain adalah bermain di Piala Dunia, dan bagi saya ini akan fantastis," kata Hodak, Kamis (19/3/2026).

Di bawah asuhan Bojan Hodak, Putros adalah salah satu pemain intinya. Namanya tak pernah absen dari dalam susunan pemain tiap kali tim bertanding.

Maka dari itu, Hodak senang juga bangga apabila Frans Putros bergabung dengan Timnas Irak dan tampil di Piala Dunia.

Ia menilai, dengan performanya yang on fire, Putros memang layak mendapatkan pemanggilan timnas ini.