Bek Persib Frans Putros Dipanggil Timnas Irak

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek Persib Frans Putros mendapatkan panggilan Federasi Sepakbola Irak (IFA) untuk memperkuat tim nasional mereka di babak play-off antarbenua Piala Dunia 2026 di Meksiko.

Surat pemanggilan Putros sudah diterima manajemen Persib Bandung.

Berdasarkan surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal IFA, Eng. Mohammed Farhan Obaid, mereka meminta izin Putros untuk bergabung dengan Tim Nasional Irak yang akan mengadakan pemusatan latihan di Monterey, Meksiko, 23 Maret hingga 2 April 2026.

Disebutkan, pemusatan latihan di Monterey merupakan bagian dari persiapan Timnas Irak menghadapi pertandingan play-off antarbenua Piala Dunia 2026.

Setelah menyingkirkan Uni Emirat Arab (UEA) di putaran kelima zona Asia, Irak langsung lolos ke final Path 2 menghadapi pemenang antara Bolivia dan Suriname pada 31 Maret 2026.

Pemain bernomor punggung 55 ini termasuk dalam daftar 26 pemain yang diboyong pelatih Graham Arnold ke Meksiko, pekan ini.

Bagi Putros, ini merupakan pemanggilan pertamanya di tahun 2026 setelah absen membela Timnas di putaran kelima zona Asia.

Putros terakhir kali memperkuat Timnas Irak di putaran keempat babak kualifikasi zona Asia pada bulan Oktober 2025 lalu. (mcr27/jpnn)