Permintaan Maaf Adam Alis Seusai Cetak Gol Perdana ke Gawang Borneo FC
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, mencetak gol perdananya di BRI Super League 2025/26.
Gol pertamanya itu dia jebloskan ke gawang mantan klubnya, Borneo FC.
Pada pertandingan yang berakhir imbang 1 - 1 itu, Adam Alis membawa Persib keluar dari kekalahan.
Adam mengatakan, perasaannya senang bisa mencetak gol pertamanya ini.
Namun di sisi lain, dia menaruh respek kepada Borneo, tim yang pernah dibelanya musim 2022 - 2024 itu.
"Alhamdulillah senang bisa kembali ke sini (Borneo) dan bisa mencetak gol," kata Adam, Selasa (17/3/2026).
Pemain kelahiran Jakarta itu sempat berselebrasi ke arah tribun penonton setelah mencetak gol.
Menurutnya, hal itu sebagai bentuk spontanitas dan tidak ada maksud mencela klub lamanya.
