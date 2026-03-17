Libur Lebaran, Bojan Hodak Minta Pemain Persib Lupakan Urusan Sepak Bola Sejenak

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Skuad Persib Bandung dibubarkan pasca duel panas melawan Borneo FC yang berakhir imbang di Stadion Segiri, Samarinda.

Pembubaran tim ini dikarenakan memasuki waktu jeda atau libur menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Pelatih Persib Bojan Hodak memberikan waktu libur kepada pemain selama satu pekan. Skuad akan kembali dikumpulkan minggu depan untuk persiapan menjelang pertandingan berikutnya melawan Semen Padang.

Hodak mengatakan, anak asuhnya sudah menjalani tugas yang berat dalam beberapa bulan terakhir. Selain bertarung di kompetisi domestik Liga 1, Persib juga berjuang di AFC Champions League Two (ACL 2), meski akhirnya gugur.

Maka dari itu, waktu istirahat menjadi hak pemain setelah menjalani pertandingan yang berat.

"Kami memberikan libur selama satu pekan karena liga sedang memasuki masa jeda dan pemain juga butuh rehat," kata Hodak, Selasa (17/3/2026).

"Sebelumnya meski ada jeda, tapi kami masih tetap bermain di Liga Champions," lanjutnya.

Selama jeda kompetisi, Hodak meminta para pemain untuk sejenak melupakan urusannya di tengah lapang. Fokus dengan keluarga, dan menikmati waktu-waktu lenggang.