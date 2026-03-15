Borneo FC Waspadai Kedalaman Skuad Persib Bandung

Minggu, 15 Maret 2026 – 13:00 WIB
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes. Foto: borneofcid

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Borneo FC akan menjalani ujian berat saat menjamu Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3/2026) malam.

Laga tunda pekan ke-21 BRI Super League 2025/26 ini mempertemukan dua tim papan atas yang sama-sama tengah memburu gelar juara.

Borneo harus menang, apabila mau memperkecil selisih poin dengan Persib yang ada di puncak klasemen. Begitu pun sebaliknya, tim asuhan Fabio Lefundes ini akan semakin sulit mengejar poin juara jika mengalami kekalahan.

Baca Juga:

Pelatih Lefundes, mengatakan anak asuhnya sangat termotivasi untuk bisa mengalahkan Persib. Dengan persiapan yang sudah matang, ia yakin malam ini bisa memulangkan si Maung Bandung dengan tangan kosong.

"Tim kami sangat termotivasi dan anak-anak berlatih yang bagus juga dalam minggu ini. Kami siap untuk bersungguh-sungguh untuk menghadapi Persib Bandung," kata juru taktik asal Brasil itu.

Tim tamu terbang ke Samarinda tanpa pemain kuncinya, Thom Haye. Gelandang yang punya julukan The Professor itu terkena sanksi akumulasi kartu kuning dan absen di laga terakhir di Ramadan ini.

Baca Juga:

Lefundes menuturkan, timnya tetap tidak boleh memandang remeh Persib yang tidak diperkuat Haye. Pasalnya, Persib punya segudang pemain berkualitas yang diyakini akan merepotkan Borneo.

Dia pun tak ragu menyebutkan deretan nama pemain Persib yang lain, seperti Marc Klok, Luciano Guaycochea, Frans Putros, dan Andrew Jung yang terus mencetak gol di setiap pertandingan.

BERITA TERKAIT

