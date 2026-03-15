Psywar Pelatih Persib Jelang Duel Juara Liga 1 Kontra Borneo FC

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pertandingan dua tim papan atas akan tersaji pada pertandingan tunda pekan ke-21 BRI Super League 2025 antara Persib Bandung melawan Borneo FC, Minggu (15/3/2026) malam.

Laga ini jadi yang paling ditunggu, sebab mempertemukan dua tim yang sama-sama sedang mengejar gelar juara.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, laga melawan Borneo tidak pernah mudah. Meski putaran pertama, mereka bisa menaklukan tim asuhan Fabio Lefundes, tetapi kali ini kondisinya berbeda.

Perburuan gelar juara sudah dimulai sejak awal putaran kedua. Persib dan Borneo saling mengejar dan menempel ketat di posisi klasemen.

"Ini adalah derby di liga, pertemuan dua tim urutan pertama dan kedua yang saling bertemu. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Stadion akan penuh, akan ada banyak suporter, tapi kami sudah siap untuk itu," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga.

Hodak optimistis anak asuhnya bisa memenangkan pertandingan ini. Ia bahkan menyebut jika tekanan justru ada di kubu Borneo.

Borneo FC tampil di Stadion Segiri yang merupakan 'rumah' dari klub berjuluk Pesut Etam itu. Mereka akan tampil di hadapan pendukung sendiri, yang mana beban kemenangan harus bisa terlewati.

Selain itu, selisih poin Persib dan Borneo pun terpaut cukup jauh, yakni empat poin.