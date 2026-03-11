Dipanggil Timnas Indonesia, Marc Klok Beri Komentar Soal John Herdman

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Marc Klok kembali mendapat pemanggilan Timnas Indonesia era pelatih baru John Herdman.

Pemain naturalisasi asal Belanda itu akan bergabung bersama 40 penggawa lainnya untuk persiapan FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 27 dan 30 Maret mendatang.

Klok mengatakan, perasaannya selalu bagus setiap kali dipanggil untuk membela negaranya. Namun, ia tak mau jemawa karena nama-nama yang dipanggil PSSI bukan skuad inti yang akan dibawa saat pertandingan.

"Selalu baik, tapi ini masih provisional skuad. Kami masih tunggu untuk final skuad nanti, tapi selalu bangga, selalu melakukan yang terbaik buat negara dan untuk semua pemain bola (yang bergabung dengan timnas) adalah target. Itu adalah mimpi untuk main untuk negara kita," kata Klok di Bandung, Rabu (11/3/2026).

Pada pemanggilannya kali ini, Klok akan berlatih di bawah asuhan pelatih baru, John Herdman. Klok sendiri merupakan pemain reguler Timnas Indonesia, sejak era Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert.

Sebelum akhirnya dipanggil, Klok mengaku pernah berkomunikasi dengan sosok pelatih berkebangsaan Inggris itu.

Komunikasi itu terjalin saat Herdman menyaksikan secara langsung pertandingan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), beberapa waktu lalu.

Di sana, Herdman tak hanya berbincang dengan Klok, tapi juga Eliano Reijnders dan Thom Haye.