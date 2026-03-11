Respons Bojan Hodak Soal 3 Penggawa Persib Dipanggil Timnas Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) merilis daftar skuad sementara Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026.

Ini merupakan pemanggilan pemain pertama yang dilakukan John Herdman sejak ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2026 silam.

Dari daftar 41 pemain yang dipanggil, ada tiga penggawa Persib Bandung yang ikut terpilih. Mereka yakni Marc Klok, Beckham Putra, dan Eliano Reijnders.

Thom Haye tak masuk dalam daftar panggilan dikarenakan sanksi setelah insiden pada laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 saat Indonesia menghadapi Irak di Arab Saudi pada Oktober 2025.

Pelatih Persib Bojan Hodak pun memberikan komentar ihwal pemanggilan anak asuhnya ke Timnas Indonesia.

Hodak mengatakan, John Herdman sudah lama memantau ketiga pemainnya itu, terutama ketika Persib berlaga di AFC Champions League Two (ACL 2). Marc Klok, Beckham Putra, dan Eliano Reijnders yang memang sudah jadi pemain reguler timnas era sebelumnya pun, kini kembali mendapat kesempatan.

"Saya rasa ketiga pemain itu memang layak (mendapat panggilan). Bagi pelayih Timnas, pada beberapa bulan terakhir mereka memantau pemain kami terutama pada laga AFC yang mana ini pertandingan internasional, ini terbilang berat. Jadi saya rasa mereka semua pantas," kata Hodak di Bandung, dikutip Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, Klok, Eliano, dan Beckham, menunjukkan performa terbaiknya selama membela klub Persib. Terlebih, ketika mereka tampil di Liga Champions Asia.