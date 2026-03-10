Kalah 0 - 3 dari Persib, Pelatih Persik: 2 Penalti Membunuh Kami

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persik Kediri harus pulang dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Bandung tanpa poin.

Mereka tak mampu membawa pulang satu poin pun, seusai dikalahkan Persib Bandung dengan skor 3 - 0.

Pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Persik tak bisa membalas satu pun gol.

Pertahanannya hancur diacak-acak Thom Haye cum suis.

"Saya pikir kami memainkan pertandingan yang sangat berani di stadion yang sangat sulit, di mana kami menunjukkan permainan sepak bola yang bagus," kata Pelatih Persik Marcos Reina dalam konferensi pers pascalaga, Senin (9/3/2026) malam.

"Kami benar-benar sangat dekat untuk mencetak gol dalam banyak situasi, di mana kami mampu merebut bola dari salah satu tim terbaik di liga dengan pemain-pemain yang luar biasa, tetapi kami kurang memiliki kepribadian," sambungnya.

Pelatih asal Negeri Matador itu mengungkapkan dua penalti yang diterima Persib, adalah awal kekalahan mereka.

Pelanggaran anak asuhnya yang seharusnya tidak boleh terjadi.