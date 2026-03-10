Persib Tumbangkan Persik 3-0, Bojan Hodak Senang Gawang Teja Tak Kebobolan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung kembali menunjukkan dominasinya ketika bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Tim berjuluk Maung Bandung itu kembali memenangkan pertandingan seusai mengalahkan tamunya, Persik Kediri dengan skor telak 3 - 0.

Duel sengit ini kian menarik karena dua gol Persib didapatkan dari titik putih. Thom Haye dan Andrew Jung malam tadi menjalankan tugasnya dengan baik.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, pertandingan berjalan sulit, sesuai dengan prediksinya.

Persik datang ke Bandung bukan tanpa perlawanan. Mereka kuat dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah.

Namun, Persik justru minim peluang dan kehilangan pemain bertahan. Dua hal yang kemudian dimanfaatkan skuad asuhan Hodak.

"Pertandingan yang sulit, mereka tim yang bagus dan bertahan dengan baik. Tapi mereka mungkin banyak kehilangan pemain di pertahanan dan itu yang kami manfaatkan," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, Senin (9/3/2026) malam.

Menurutnya, Persik punya satu peluang emas berbahaya di menit akhir pertandingan.