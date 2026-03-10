JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Persib Tumbangkan Persik 3-0, Bojan Hodak Senang Gawang Teja Tak Kebobolan

Persib Tumbangkan Persik 3-0, Bojan Hodak Senang Gawang Teja Tak Kebobolan

Selasa, 10 Maret 2026 – 10:00 WIB
Persib Tumbangkan Persik 3-0, Bojan Hodak Senang Gawang Teja Tak Kebobolan - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Bojan Hodak dan pemain Beckham Putra dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung kembali menunjukkan dominasinya ketika bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Tim berjuluk Maung Bandung itu kembali memenangkan pertandingan seusai mengalahkan tamunya, Persik Kediri dengan skor telak 3 - 0.

Duel sengit ini kian menarik karena dua gol Persib didapatkan dari titik putih. Thom Haye dan Andrew Jung malam tadi menjalankan tugasnya dengan baik.

Baca Juga:

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, pertandingan berjalan sulit, sesuai dengan prediksinya.

Persik datang ke Bandung bukan tanpa perlawanan. Mereka kuat dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah. 

Namun, Persik justru minim peluang dan kehilangan pemain bertahan. Dua hal yang kemudian dimanfaatkan skuad asuhan Hodak.

Baca Juga:

"Pertandingan yang sulit, mereka tim yang bagus dan bertahan dengan baik. Tapi mereka mungkin banyak kehilangan pemain di pertahanan dan itu yang kami manfaatkan," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, Senin (9/3/2026) malam.

Menurutnya, Persik punya satu peluang emas berbahaya di menit akhir pertandingan. 

Komentar pelatih Bojan Hodak seusai Persib menumbangkan Persik dengan skor 3 - 0.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pelatih persib persib menang persib vs persik bojan hodak clean sheet striker persib gol penalti bri super league andrew jung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU