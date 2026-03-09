Bantai Persik Kediri 3 Gol Tanpa Balas, Persib Kokoh di Puncak Klasemen

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil mempertahankan posisi puncak klasemen BRI Super League 2025/26 setelah mengalahkan Persik Kediri.

Duel yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu berakhir untuk kemenangan tuan rumah dengan skor 3 - 0.

Tiga gol Persib dicetak oleh Thom Haye (22'), Andrew Jung (37' dan 54').

Babak Pertama

Persib Bandung langsung tampil menekan sejak menit pertama saat menjamu Persik Kediri.

Bermain di kandang sendiri, Maung Bandung berupaya membongkar pertahanan Persik yang sejak awal tampil cukup solid.

Peluang pertama Persib datang dari pergerakan Berguinho di sisi kanan.

Mencoba mencetak gol cepat, Berguingo menusuk dari sektor sayap setelah menerima suplai bola dari Kakang Rudianto.