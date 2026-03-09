Tak Gentar Hadapi Juara Bertahan Liga Indonesia Persib, Persik Siap Curi Poin di GBLA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bermain di kandang sang juara bertahan tentu bukan perkara mudah. Namun Persik datang ke Bandung tanpa rasa gentar.

Tim berjuluk Macan Putih itu justru membawa optimisme tinggi. Mereka yakin bisa menembus pertahanan Persib dan membawa pulang poin dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pelatih Persik, Marcos Reina, menegaskan timnya memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi tekanan bermain di kandang lawan. Menurutnya, lini depan Persik sedang dalam tren positif karena selalu mampu mencetak gol dalam beberapa pertandingan terakhir.

“Kami akan membuktikan bahwa kami bagus dalam menyerang dan mencetak gol. Kami mencetak gol di setiap pertandingan,” kata Reina dalam konferensi pers pralaga.

Dia menuturkan, Persik memiliki skema bermain yang bagus khususnya ketika bertemu tim-tim besar. Dengan mempelajari pertandingan Persib melalui video maka semua kemungkinan bisa dilakukan ketika berada di atas lapangan.

"Dan saya tahu bahwa setiap hari kami akan menjadi lebih baik. Dan kami selalu mempersiapkan setiap pertandingan dengan mencoba mengenal lawan. Kami tahu bahwa mereka kuat dan sangat kuat di kandang. Tapi ini sepak bola," ungkap Reina.

Juru taktik asal Spanyol itu menuturkan, hal yang mungkin menjadi kunci dalam pertandingan nanti adalah para pemainnya kurang istirahat setelah laga terakhir. Berbeda dengan Persib yang mendapatkan sepekan untuk melakukan pemulihan, Persik tidak seperti itu.

"Kami tidak punya banyak waktu seperti mereka (Persib). Jadi, ya, kami mempersiapkan diri kemarin di sini, kami sedang mempersiapkan diri. Hari lalu lebih tentang pemulihan. Jadi, hari-hari ini lebih tentang pemulihan pemain. Kami mencoba mempersiapkan pertandingan di lapangan kemarin melalui video dan mempersiapkan diri sebaik mungkin," ungkapnya.