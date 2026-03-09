2.316 Personel Polisi Menjaga Ketat Laga Persib vs Persik di Stadion GBLA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung menerjunkan sebanyak 2.316 personel untuk mengamankan pertandingan pekan ke-25 BRI Super League 2025/26 antara Persib Bandung melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam.

"Total pengamanan untuk pertandingan Persib melawan Persik Kediri erjumlah 2.316 personel. Sehingga pertandingan bisa berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi para penonton yang hadir di stadion," kata Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin saat dikonfirmasi.

Dia menyebut personel mulai diturunkan sejak pukul 14.00 WIB untuk melakukan skrining awal di titik-titik tersebut sebelum suporter diarahkan ke pintu masuk stadion.

Selain pengamanan di sekitar stadion, Polrestabes Bandung juga menyiapkan personel di area penukaran tiket seperti di Kiaracondong, tepatnya di area milik TNI yang sebelumnya menimbulkan kepadatan.

“Rekayasa lalu lintas di Jalan Soekarno Hatta fleksibel, kita tahu itu jalan nasional, di Gedebage itu kami akan melaksanakan mitigasi,” ujarnya.

Asep mengatakan ada tiga titik penyekatan yang akan diberlakukan untuk menyaring penonton yang akan masuk ke area stadion, yaitu di Babakan Sayang, Rancanumpang, dan Cimencerang.

Selanjutnya, para penonton itu dipersilakan masuk area stadion dan dilakukan lagi pemeriksaan saat masuk ke tribun sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pertandingan berjalan.

“Kalau ada suporter yang tidak memiliki tiket, akan kami putar balik. Kami pastikan yang masuk ke GBLA adalah mereka yang memiliki tiket resmi,” ujarnya.