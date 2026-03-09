Federico Barba Siap Lanjutkan Tren Positif Persib di GBLA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung siap menjamu Persik Kediri pada pertandingan pekan ke-25 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam.

Si Maung Bandung percaya diri bisa memenangkan duel ini, sebab mereka tampil di markas sendiri. Stadion GBLA selalu memberikan tuah bagi Persib untuk bisa menumbangkan lawan-lawannya.

Bek Persib Federico Barba mengatakan, timnya punya waktu satu pekan persiapan dari laga sebelumnya. Dalam masa persiapan itu, timnya mempelajari kekuatan dan kelemahan skuad asuhan Marcos Reina.

Hasil analisanya, Persik adalah tim solid dengan lini serang yang tajam. Mereka punya pemain-pemain kunci yang wajib diwaspadai.

"Sekarang kami memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan diri jelang pertandingan. Kami tahu mereka tim yang bagus ketika menguasai bola dan saya yakin ini laga yang sulit seperti biasa ketika bermain, karena mereka ingin mendapatkan poin di pertandingan liga," kata Barba dalam konferensi pers pralaga.

Pemain jebolan Serie A itu memberi ancaman kepada Persik, jika mereka akan sulit mendapatkan poin di sini.

Terbaru, Persib bisa mengalahkan Madura United di GBLA dengan skor 5 - 0.

"Jadi, semua pemain sudah pulih dan ini bagus karena bisa berlatih dengan 100 persen kekuatan. Kami harus berlatih keras dan ini yang kami lakukan," tuturnya.