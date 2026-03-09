JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Bojan Hodak Mengaku Bimbang Menjelang Duel Persib vs Persik

Bojan Hodak Mengaku Bimbang Menjelang Duel Persib vs Persik

Senin, 09 Maret 2026 – 12:35 WIB
Bojan Hodak Mengaku Bimbang Menjelang Duel Persib vs Persik - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Bojan Hodak dan pemain Federico Barba dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (8/3/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bojan Hodak harus mengobarkan dua penggawa asing yang tak bisa masuk dalam daftar skuad tim saat melawan Persik Kediri. 

Pertandingan pekan ke-25 BRI Super League 2025/26 ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam. 

Tuan rumah Persib berupaya mempertahankan posisi puncak dan membuat jarak poin dengan Borneo FC di peringkat dua. Kemenangan di pertandingan malam ini pun menjadi pekerjaan rumah yang wajib Thom Haye cs dapatkan. 

Baca Juga:

Hodak mengabarkan kondisi para pemainnya dalam kondisi siap bertarung. Pemain-pemain yang sebelumnya absen karena cedera pun sudah pulih dan menunjukkan progres baiknya. 

"Satu pertandingan yang berat, seperti laga lainnya di GBLA. Saya rasa setiap lawan selalu bermain lebih dari 100 persen ketika bermain melawan kami di Bandung, seperti yang akan dilakukan oleh Kediri," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga. 

Juru taktik asal Kroasia itu menuturkan, persiapan melawan Persik sudah hampir selesai. Tugasnya kini adalah menentukan 11 pemain pertama, dan cadangan yang akan masuk daftar susunan pemain (DSP). 

Baca Juga:

Kemudian, jatah pemain asing yang akan bermain juga Hodak perlu memikirkannya secara matang. Saat ini, ia memiliki 11 legiun asing yang bisa jadi pilihan saat menghadapi tim berjuluk Macan Putih. 

Sesuai regulasi, Persib hanya bisa mendaftarkan sembilan pemain asing untuk masuk DSP. 

Pelatih Bojan Hodak harus mencoret dua pemain asing dari DSP saat Persib Bandung menghadapi Persik Kediri di GBLA.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib stadion gbla pelatih persib persib vs persik regulasi pemain asing pemain asing persib bojan hodak dsp persib

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU