Persib Bandung Turut Pantau Cedera Febri Hariyadi di Persis Solo

Sabtu, 07 Maret 2026 – 14:00 WIB
Sabtu, 07 Maret 2026 – 14:00 WIB
Gelandang Persib yang saat ini dipinjamkan ke Persis Solo Febri Hariyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung turut memantau perkembangan cedera salah satu pemainnya, Febri Hariyadi, yang dipinjamkan ke Persis Solo.

Febri Hariyadi harus kembali menjalani musim yang berat. Setelah dipinjamkan Persib di paruh musim, pemain jebolan akademi itu justru mengalami cedera serius di tim barunya.

Kuat dugaan, masalah yang dialami Febri adalah cedera kambuhan yang pernah dideritanya pada pertengahan tahun 2024.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, ia sudah mendengar informasi mengenai cedera Febri. 

Tim turut memantau Febri, meskipun kini yang bersangkutan sudah berseragam Persis.

"Febri pergi menemui dokter dan masih menunggu. Saya tidak tahu hasil dari second opinion-nya. Karena kami harus tahu secara pasti apa yang terjadi terhadapnya," kata Hodak di Bandung, Sabtu (6/3/2026).

Menurutnya, tim masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan Persis terhadap Febri.

Setelahnya, Persib baru akan menentukan ihwal langkah pemulihan pemain berusia 30 tahun itu.

Persib Bandung ikut memantau cedera kambuhan yang dialami Febri Hariyadi di klub Persis Solo.
