Menjelang Laga Melawan Persik, Pelatih Persib Bojan Hodak Dibuat Pusing Soal Pemain

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung siap menjamu Persik Kediri pada pertandingan pekan ke-25 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam.

Pangeran Biru membawa misi menang untuk bisa menjaga jarak dengan Persija Jakarta di peringkat dua.

Menjelang laga tersebut, pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, timnya justru dihadapkan pada masalah baru.

Bukan masalah serius, Hodak mengungkapkan timnya dalam kondisi terbaik.

Hampir seluruh pemain dalam kondisi siap tempur. Situasi ini membuat persaingan memperebutkan starting eleven menjadi sangat ketat.

Hodak mengungkapkan, suasana ruang ganti sedang dalam kondisi terbaik menyusul hasil positif yang diraih sepanjang musim ini.

Hal ini berdampak pada motivasi pemain yang meluap-luap saat latihan.

"Mereka terlihat sangat senang dan ingin bermain. Ini justru menjadi masalah bagi saya karena bingung menentukan siapa yang akan tampil di 11 pemain pertama," kata Hodak di Stadion GBLA, Jumat (6/3/2026).