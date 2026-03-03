Belajar dari Laga Persib vs Persebaya, Umuh Muchtar Minta Pertandingan Besar Dipimpin Wasit Asing

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung gagal meraih poin penuh saat laga tandang melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (2/3/2026) malam.

Pertandingan tersebut berakhir imbang 2 - 2, dan sempat diwarnai berbagai kontroversi karena kepemimpinan wasit.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar ikut menyoroti kinerja wasit Eko Saputra yang malam tadi memimpin laga panas itu.

Umuh menuturkan, sejak awal ia sudah memprediksi potensi masalah dari perangkat pertandingan sebelum laga digelar.

"Dari awal saya sudah bilang, ini pasti nanti masalahnya wasit. Dan benar kan akhirnya kejadian," kata Umuh, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, sejumlah keputusan wasit dalam pertandingan tersebut merugikan Persib. Ia bahkan menilai ada kejanggalan dalam kepemimpinan sang pengadil.

Umuh mengatakan, secara kasat mata kepemimpinan wasit terlihat tidak biasa. Ia mempertanyakan apakah ada tekanan atau faktor lain yang memengaruhi jalannya pertandingan.

“Kelihatan sekali seperti ada yang menjamin. Seolah-olah dia tidak akan dipecat atau diberhentikan,” ujarnya.