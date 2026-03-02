Lawan Persebaya, Bek Persib Federico Barba: Kami Datang untuk 3 Poin

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung bakal menantang tuan rumah Persebaya Surabaya dalam duel klasik pekan ke-24 BRI Super League 2025/26.

Datang sebagai tamu, Persib membawa misi mencuri poin saat tampil di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada Senin (2/3/2026) malam.

Bek Persib Federico Barba mengaku antusias dengan pertandingan malam nanti. Pernah merasakan duel big match di putaran pertama, pemain asal Italia itu sudah punya gambaran ketika kembali bertemu dengan Persebaya.

"Stadion yang bagus, melawan salah satu klub yang terbesar di Indonesia. Jadi ini tentu bagus untuk dimainkan. Kami juga meyakini ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena mereka adalah tim yang berkualitas, tim yang kuat dan rapat," kata Barba dalam konferensi pers pralaga.

Menurutnya, Persib datang dengan kekuatan penuh. Thom Haye dan Marc Klok yang sebelumnya absen, kini sudah kembali bersama klub.

Dengan skuad yang dimiliki, Persib optimistis bisa menghadapi perlawanan tuan rumah yang juga punya kedalaman skuad mumpuni. Tangan dingin pelatih anyar Bernardo Tavares, diyakini menyulitkan timnya untuk mencuri poin.

"Mereka memiliki pemain menyerang dengan pemain-pemain yang berkualitas. Jadi kami menduga ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tapi kami sudah bersiap dan datang ke sini untuk mendapatkan tiga poin lagi dan memenangkan pertandingan ini," pungkasnya. (mcr27/jpnn)