Bojan Hodak Prediksi Tak Akan Ada Banyak Gol di Laga Persib vs Persebaya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi ujian berat saat melawan Persebaya Surabaya dalam pertandingan pekan ke-24 BRI Super League 2025/26. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) ini bak duel klasik yang selalu menarik perhatian pencinta sepak bola Indonesia.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, menghadapi Persebaya akan menjadi salah satu derby terbesar, setelah Persija. Dua klub dengan basis massa suporter terbesar, yang sama-sama menginginkan kemenangan.

"Besok (malam ini) adalah derby. Pertandingan antara dua tim terbesar dalam sepak bola Indonesia. Dalam pertandingan seperti ini tidak ada favorit. Laga seperi ini selalu sulit. Mungkin enak ditonton, tetapi semua orang ingin menang dalam pertandingan seperti ini," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga.

Persebaya kini ditangani pelatih yang pernah membawa PSM Makassar meraih gelar juara Liga 1, Bernardo Tavares. Kemampuannya meracik strategi jadi salah satu hal yang diwaspadai Hodak.

Menurutnya, sejak dilatih oleh Tavares, Persebaya berubah menjadi tim yang berbahaya dengan pertahanan yang kokoh.

"Sejak pelatih baru datang ke Persebaya, Bernardo selalu menyukai tim dengan pertahanan yang baik dan bekerja keras. Jadi saya memperkirakan pertandingan akan sulit," ujarnya.

Karena sulitnya pertandingan, Hodak memprediksi tak akan ada banyak gol yang bakal tercipta dari kedua kubu. Persib dan Persebaya sama-sama punya kualitas materi yang tak bisa diragukan.

Apalagi Persib yang pekan lalu baru saja meraih kemenangan besar 5-0 atas Madura United, dibekali kepercayaan diri tinggi.