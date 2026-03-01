Duel Panas di GBT, Persib Dituntut Ekstra Waspada Hadapi Persebaya

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Laga klasik Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada Senin (2/3/2026) malam.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, Persebaya adalah tim berbahaya dengan pertahanan yang rapat.

Semenjak Bernardo Tavares menangani tim berjuluk Bajul Ijo, Persebaya jadi salah satu ancaman baru Persib dalam perburuan gelar juara.

"Lihat, melawan Persebaya, kami akan bermain tandang dan mereka cukup rapat sejak kehadiran pelatih baru, mereka begitu kompak dalam bertahan dan mereka juga berbahaya ketika melancarkan serangan balik," kata Hodak di Bandung, Minggu (1/3).

"Kami harus berhati-hati untuk itu," lanjutnya.

Namun begitu, Hodak mengaku sudah punya cara untuk bisa menaklukan serangan Francisco Rivera cum suis.

Juru taktik asal Kroasia itu menginginkan hasil positif kembali diraih anak asuhnya, meski dipastikan sulit didapat pada laga tandang ini.

"Tentu saja kami akan mencoba untuk memainkan cara bermain kami. Kami akan mencoba mendapatkan hasil positif," ucapnya. (mcr27/jpnn)