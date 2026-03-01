JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Pantang Seri atau Kalah di Kandang Persebaya, Bos Persib Minta Pemain Fokus dan Wajib Menang!

Pantang Seri atau Kalah di Kandang Persebaya, Bos Persib Minta Pemain Fokus dan Wajib Menang!

Minggu, 01 Maret 2026 – 12:00 WIB
Pantang Seri atau Kalah di Kandang Persebaya, Bos Persib Minta Pemain Fokus dan Wajib Menang! - JPNN.com Jabar
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menjalani pertandingan ketiga di bulan ramadan melawan Persebaya Surabaya.

Pertandingan pekan ke-24 BRI Super League 2025/26 ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (2/3/2026) malam.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengatakan, kemenangan menjadi harga mati timnya untuk bisa mencapai misi hattrick juara musim ini.

Baca Juga:

Kemenangan besar 5-0 atas Madura United, jadi modal Thom Haye cs ke depannya.

Dalam pertemuan pascapertandingan kemarin, Umuh yang karib dipanggil pak haji itu menyampaikan pesan dan semangatnya kepada para pemain.

Ia mendoakan, agar Persib bisa membawa pulang poin maksimal dalam laga tandang nanti.

Baca Juga:

"Setelah pertandingan kemarin, semua kumpul di situ ya (pemain), kita bukan untuk Persebaya, setelah pulang dengan Persebaya, main lagi di sini (melawan Persik), terus nanti yang main lawan Borneo, harus lebih fokus," kata Umuh di Bandung, Minggu (1/3).

Sosok bos Persib itu meminta para pemain untuk tidak terpeleset dan tetap fokus menatap pertandingan demi pertandingan.

Pesan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar untuk pemain jelang laga big match Persib vs Persebaya di GBT
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib umuh muchtar Stadion Gelora Bung Tomo big match bos persib persebaya vs persib komisaris persib persebaya surabaya bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU