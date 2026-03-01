Pantang Seri atau Kalah di Kandang Persebaya, Bos Persib Minta Pemain Fokus dan Wajib Menang!

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menjalani pertandingan ketiga di bulan ramadan melawan Persebaya Surabaya.

Pertandingan pekan ke-24 BRI Super League 2025/26 ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (2/3/2026) malam.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengatakan, kemenangan menjadi harga mati timnya untuk bisa mencapai misi hattrick juara musim ini.

Kemenangan besar 5-0 atas Madura United, jadi modal Thom Haye cs ke depannya.

Dalam pertemuan pascapertandingan kemarin, Umuh yang karib dipanggil pak haji itu menyampaikan pesan dan semangatnya kepada para pemain.

Ia mendoakan, agar Persib bisa membawa pulang poin maksimal dalam laga tandang nanti.

"Setelah pertandingan kemarin, semua kumpul di situ ya (pemain), kita bukan untuk Persebaya, setelah pulang dengan Persebaya, main lagi di sini (melawan Persik), terus nanti yang main lawan Borneo, harus lebih fokus," kata Umuh di Bandung, Minggu (1/3).

Sosok bos Persib itu meminta para pemain untuk tidak terpeleset dan tetap fokus menatap pertandingan demi pertandingan.