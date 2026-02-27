Dibantai Persib 5 Gol Tanpa Balas, Pelatih Madura United: Kami Bermain Melawan Tim Sangat Besar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Madura United harus kebobolan lima gol saat dibantai Persib Bandung pada pertandingan pekan ke-23 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Ini menjadi kekalahan kedua Madura di tangan Persib dengan skor yang cukup besar. Di putaran pertama, tim berjuluk Laskar Kape Kerrab ini juga dilumat Maung Bandung dengan skor telak 4 - 1.

Pelatih Madura United, Carlos Pereira mengatakan, pertandingan semalam jauh dari skemanya sejak awal. Para pemain benar-benar dibuat tak berdaya oleh Persib, sang juara bertahan.

Sejak awal, Pereira memahami akan sulit untuk bisa mencetak gol ke gawang Persib. Hal itu terbukti, di babak pertama timnya sudah kebobolan tiga gol.

Gol pertama yang dicetak Ramon Tanque (13') pun menjadi awal mimpi buruk dari Lulinha cum suis.

"Pertandingan malam ini tidak sesuai rencana. Kami terlalu cepat menganggap gol di babak pertama sebagai hal yang baik, dan kami perlu mengubah cara bermain," ujarnya.

Menurutnya, Madura coba memperbaiki gaya permainan dan mengejar ketertinggalan tiga gol. Hanya saja, pertahanan Persib masih terlalu kokoh untuk bisa didobrak.

"Kami tidak bereaksi seperti yang diharapkan, terutama di babak pertama. Di babak kedua, kami lebih terbuka. Kami mencoba untuk lebih menguasai bola, tetapi tidak berhasil," jelasnya.