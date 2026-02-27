Igor Tolic Sebut Kunci Kemenangan Besar Persib atas Madura ada di Babak Pertama

JPNN.com

Jumat, 27 Februari 2026 – 09:00 WIB
Asisten Pelatih Persib, Igor Tolic dan pemain Beckham Putra dalam konferensi pers pascalaga BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung kian kokoh di puncak klasemen setelah mendapatkan kemenangan besar 5 - 0 atas Madura United.

Kemenangan tersebut terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (26/2/2026) malam. Lima gol tanpa balas seluruhnya dicetak oleh pemain asing.

Brace Ramon Tanque yang diikuti masing-masing satu gol oleh Uilliam Barros, Andrew Jung, dan Frans Putros.

Asisten Pelatih, Igor Tolice, mengatakan ia sangat mengapresiasi kerja keras para pemain pada pertandingan semalam. Perasaan senang tak bisa membendung skuadnya, karena ini merupakan salah satu kemenangan dengan skor terbesar yang terjadi di kandang.

"Singkatnya, kami sangat senang dengan kemenangan ini. Pertandingan ini tidak mudah tapi kami di babak pertama bisa mencetak gol di saat yang tepat," kata Igor dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Jumat (27/2/2026).

Igor mengungkapkan, kunci kemenangannya ada di babak pertama. Saat pemain bisa menjebloskan tiga gol ke gawang lawan, dan Madura tak banyak membuat peluang.

Keyakinannya kian meningkat jika anak asuhnya bisa memenangkan laga ini, saat dirinya memasukkan tiga pemain baru untuk penyegaran di babak kedua.

"Di babak kedua, kami ingin lebih mengeksplorasi ruang di garis pertahanan mereka. Mereka sedikit melakukan pressing lebih ketat tapi setelah kami memainkan tiga pemain yang lebih segar, pertandingan itu seolah sudah selesai. Itu membuat kam seharusnya bisa mencetak 4 - 5 gol," ujarnya.

