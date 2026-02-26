Pesta Gol di GBLA, Persib Bandung Bantai Madura United 5 - 0

JPNN.com

Kamis, 26 Februari 2026 – 23:45 WIB
Pertandingan Persib Bandung vs Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung melumat tamunya, Madura United dengan skor telak 5 - 0. 

Pertandingan pekan ke-23 BRI Super League 2025/25 ini berhasil dimenangkan tuan rumah dengan gol-gol dari para pemain asing.

Kelima gol tersebut dicetak oleh Ramon Tanque menit 13 dan 33, Uilliam Barros (45'), Andrew Jung (80'), dan Frans Putros (89').

Persib langsung tancap gas sejak menit pertama dibunyikan wasit saat menjamu Madura United.

Maung Bandung tak butuh waktu lama untuk menebar ancaman.

Laga baru berjalan satu menit, winger Persib, Eliano Reijnders, sudah membuat jantung pertahanan lawan berdegup kencang.

Menyisir sisi kiri, adik kandang Tijjani Reijnders itu melepaskan tembakan langsung ke gawang. Namun, gol urung tercipta karena ia lebih dulu terjebak offside. 

Tekanan Persib tak mengendur. Pada menit ke-7, peluang emas kembali hadir lewat situasi sepak pojok.

Persib Bandung berhasil mengalahkan Madura United dengan skor telak 5 - 0. Seluruh gol dicetak pemain asing.
