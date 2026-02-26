Carlos Pereira Sebut Laga Melawan Persib di GBLA Ujian Mental Pemain Madura United

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Madura United akan menghadapi ujian sulit saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2/2026) malam.

Pasalnya, Persib selalu berhasil memenangkan pertandingan di semua laga BRI Super League 2025/26 yang dimainkan di Stadion GBLA.

Ini menjadi pertandingan penting buat anak asuh Carlos Pereira demi bisa menjauh dari zona merah klasemen BRI Super League.

Baca Juga: Persib Bandung Percaya Diri Bisa Membungkam Madura United di GBLA

Diketahui, saat ini Madura ada di peringkat 14 dengan nilai 23, sementara lawannya adalah juara bertahan yang kini ada di puncak.

Pelatih Pereira mengatakan, mental anak asunya tidak akan ciut, sekalipun mereka bakal menghadapi tim sekelas Persib. Dengan persiapan matang yang dimiliki, ia optimistis timnya bisa membawa pulang poin.

"Kami menjalani minggu latihan yang sangat baik. Latihan penuh selama satu minggu membuat para pemain semakin memahami cara bermain yang kami butuhkan untuk pertandingan besok," kata Pereira.

"Saya percaya kami 100 persen siap untuk laga tersebut. Kami bermain di kandang melawan tim yang bagus, dan kami yakin bisa meraih tiga poin," sambungnya.

Juru taktik asal Spanyol itu mengungkapkan, menghadapi Persib selalu punya tantangan tersendiri. Para pemain dibekali motivasi yang besar agar bisa berjuang mengalahkan si Maung Bandung.