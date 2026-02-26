Lawan Madura United, Federico Barba Pastikan Mental Pemain Persib dalam Kondisi Siap Tempur

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pertandingan sengit bakal tersaji antara Persib Bandung menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2/2026) malam.

Tuan rumah Persib punya misi menang untuk menjaga tren positif tiap kali tampil di kandang. Sementara Madura United juga butuh tiga poin untuk menjauhi zona degradasi BRI Super League 2025/26.

Persib sendiri punya catatan positif saat melawan Madura. Di putaran pertama, skuad asuhan Bojan Hodak ini menang dengan skor telak 4 - 1.

Luciano Guaycochea, Federico Barba, Uilliam Barros, dan Thom Haye, masing-masing menyumbang satu gol pada laga yang digelar Minggu (30/11/2025) lalu itu. Kini di putaran dua, Persib ingin mengulangi kesuksesan tersebut.

Barba mengatakan, meskipun mereka pernah melumat Madura dengan skor besar, timnya tetap memandang serius calon lawannya.

"Di putaran kedua liga, semua tim bisa melakukan perubahan yang sangat besar," kata Barba dalam konferensi pers pralaga.

Menurutnya, tidak hanya Persib, Madura United juga diyakini punya perubahan signifikan yang bisa mengancam timnya. Maka dari itu, dia selaku kapten memninta kepada rekan-rekannya untuk tetap fokus dan disiplin.

Bek asal Italia itu juga menyinggung soal mentalitas pemain yang selalu 'lapar' di setiap pertandingan.