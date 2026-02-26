JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Lawan Madura United, Federico Barba Pastikan Mental Pemain Persib dalam Kondisi Siap Tempur

Lawan Madura United, Federico Barba Pastikan Mental Pemain Persib dalam Kondisi Siap Tempur

Kamis, 26 Februari 2026 – 12:00 WIB
Lawan Madura United, Federico Barba Pastikan Mental Pemain Persib dalam Kondisi Siap Tempur - JPNN.com Jabar
Bek asing Persib, Federico Barba, dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pertandingan sengit bakal tersaji antara Persib Bandung menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2/2026) malam.

Tuan rumah Persib punya misi menang untuk menjaga tren positif tiap kali tampil di kandang. Sementara Madura United juga butuh tiga poin untuk menjauhi zona degradasi BRI Super League 2025/26.

Persib sendiri punya catatan positif saat melawan Madura. Di putaran pertama, skuad asuhan Bojan Hodak ini menang dengan skor telak 4 - 1.

Baca Juga:

Luciano Guaycochea, Federico Barba, Uilliam Barros, dan Thom Haye, masing-masing menyumbang satu gol pada laga yang digelar Minggu (30/11/2025) lalu itu. Kini di putaran dua, Persib ingin mengulangi kesuksesan tersebut.

Barba mengatakan, meskipun mereka pernah melumat Madura dengan skor besar, timnya tetap memandang serius calon lawannya.

"Di putaran kedua liga, semua tim bisa melakukan perubahan yang sangat besar," kata Barba dalam konferensi pers pralaga.

Baca Juga:

Menurutnya, tidak hanya Persib, Madura United juga diyakini punya perubahan signifikan yang bisa mengancam timnya. Maka dari itu, dia selaku kapten memninta kepada rekan-rekannya untuk tetap fokus dan disiplin.

Bek asal Italia itu juga menyinggung soal mentalitas pemain yang selalu 'lapar' di setiap pertandingan.

Bek Persib Federico Barba bicara soal mentalitas dan target Persib pada pertandingan melawan Madura United.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib bek persib persib vs madura united bri super league federico barba ancaman persib mentalitas pemain

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU