Persib Bandung Percaya Diri Bisa Membungkam Madura United di GBLA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung dipastikan siap tempur saat menghadapi Madura United pada pertandingan pekan ke-23 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (26/2/2026) malam.

Tuan rumah punya misi menang untuk memberi jarak poin kepada Persija yang sama-sama mengumpulkan nilai 50. Rivalnya itu ada di peringkat dua klasemen sementara, dan Persib di atasnya.

Asisten Pelatih Persib Igor Tolic mengungkapkan tidak ada persiapan yang spesial jelang laga melawan Madura United nanti. Anak asuhnya sudah siap dan mereka punya strategi jitu agar bisa membungkam lawan.

"Tidak ada persiapan yang spesial, dua hari kami melakukan persiapan untuk pertandingan. Kemarin kami mengasah materi taktikal, bagaimana melancarkan serangan dan hari ini (malam tadi) kami melatih pertahanan dan set piece. Saya rasa kami sudah siap untuk pertandingan besok," kata Igor dalam konferensi pers pralaga.

Igor menuturkan, skuad asuhan Carlos Parreira itu dikenal sebagai tim dengan set piece yang berbahaya. Banyak gol bisa tercipta dari titik tertentu dan Persib sudah mewaspadainya.

"Kami menantikan pertandingan besok. Kami tahu permainan lawan karena kami sudah menonton pertandingannya. Mereka tim yang bagus, mereka punya set piece yang bagus, transisi yang bagus, dan bisa menembus dari tengah karena mereka pada dasarnya biasanya memainkan dua penyerang," terangnya.

Maung Bandung pun harus bekerja keras sebab persiapan jelang melawan Laskar Sape Kerrab--julukan Madura United--terbilang singkat,

"Saya rasa kami sudah siap untuk pertandingan ini. Tujuan utama dari Persib adalah seperti biasa, kami ingin memenangkan pertandingan dan tidak ada pilihan lain," pungkasnya. (mcr27/jpnn)