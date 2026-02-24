Persib Mewaspadai Taktik 'Parkir Bus' Gaya Madura United

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung langsung fokus menghadapi pertandingan pekan ke-23 BRI Super League 2025/26 menghadapi Madura United. Mereka tak ada waktu bersantai, setelah memenangkan laga kontra Persita Tangerang, akhir pekan lalu.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, timnya hanya punya waktu tiga hari untuk persiapan jelang pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (26/2/2026) malam itu.

"Ya, persiapan kami memang singkat, hanya tiga hari," kata Hodak di Stadion GBLA, Selasa (24/2/2025).

Juru taktik asal Kroasia itu menilai, Madura United kini punya pertahanan yang solid. Anak asuhnya tak boleh meremehkan Madura, sekalipun lawannya ada papan bawah klasemen.

Hodak mengungkapkan, sama seperti Persita yang tampil bertahan, ia memprediksi Madura pun akan melakukan hal yang sama. Taktik 'parkir bus' jadi ancaman Thom Haye cs.

"Madura sekarang terlihat lebih baik jika dibandingkan sebelumnya dan mereka juga cukup solid dalam bertahan," ucapnya.

"Seperti semua tim yang datang ke sini untuk melawan kami, mereka biasanya akan menerapkan taktik parkir bus. Jadi pertandingan ini tidak akan mudah, akan cukup sulit," lanjurnya.

Hodak dan staf pelatih lainnya perlu memikirkan strategi khusus untuk bisa membongkar pertahanan skuad asuhan Carlos Parreira itu.