Carlos Pena Puji Pertahanan Anak Asuhnya, Tapi Kesal Tak Bawa Pulang Poin dari GBLA

Senin, 23 Februari 2026 – 15:20 WIB
Pelatih Persita, Carlos Pena (kiri). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persita Tangerang tampil dengan pertahanan yang rapat saat tandang ke markas Persib Bandung.

Namun, pertahanan kuat itu harus jebol di menit 50 di tangan penyerang Persib, dan mereka pulang dengan tangan kosong.

Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu harus menelan kekalahan 1 - 0 saat menghadapi Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/2/2026).

Pelatih Persita Carlos Pena tak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena anak asuhnya tampil begitu baik dan disiplin.

"Sangat disayangkan kami tidak bisa pulang dari sini setidaknya dengan satu poin, karena menurut saya para pemain dan tim saya pantas mendapatkannya. Kami datang ke sini untuk bermain dengan kepribadian dan karakter," kata Pena, dikutip Senin (23/2).

Pena menuturkan, dengan gaya permainan dan strateginya semalam, Persita seharusnya bisa membawa pulang satu poin.

Namun sayang, wasit Candra menganulir gol yang sempat yang dicetak Matheus Alves menit 81.

"Saya rasa tidak banyak tim yang datang ke sini dan bermain seperti cara kami bermain. Kami kebobolan dari situasi bola mati yang tentu bisa kami antisipasi dengan lebih baik," ucapnya.

Pelatih Persita Carlos Pena mengomentari kekalahan timnya dari Persib Bandung dengan skor 1 - 0.
