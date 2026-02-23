Pelatih Persib Bojan Hodak Puji Pertahanan Persita: Sulit Buat Peluang

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil mengamankan tiga poin di kandang saat melawan Persita Tangerang pada pertandingan pekan ke-22 BRI Super League 2025/26.

Skor 1 - 0 menjadi hasil akhir pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/2/2026) malam.

Sati-satunya gol yang tercipta datang dari sundulan Andrew Jung di menit ke-50. Memanfaatkan sepak pojok, pemain berpaspor Prancis itu mampu menerima umpan cantik dari rekannya.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, timnya berhasil membalas kekalahan dari Persita. Sesuai prediksinya, laga berjalan sulit dan juga ketat.

Persita benar-benar punya pertahanan yang rapat dan sulit ditembus. Hal itu terbukti, di babak pertama mereka sama sekali tak memiliki peluang emas. Adam Alis cs baru bisa menemukan ritme permainan, setelah Jung mencetak gol pembuka malam tadi.

"Saya sudah katakan kemarin bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Persita adalah tim yang bertahan dengan 10 pemain dan semuanya ikut berlari, semuanya melakuka tekel. Jadi karena itu mereka tidak banyak kebobolan," kata Hodak, dikutip Senin (23/2).

Baca Juga: Polisi Bina 10 Remaja Pelaku Tawuran di Cipayung Depok Lewat Pesantren Kilat

Tim tamu yang tampil dengan 10 pemain di menit-menit akhir, justru masih bisa memberi perlawanan. Hodak membocorkan kunci kekuatan dari timnya adalah bisa memanfaatkan kelengahan pemain belakang Persita saat situasi sepak pojok.

"Mereka sangat kompak dan terorganisir dengan baik secara pertahanan. Tidak mudah untuk bisa menang melawan mereka," ucapnya.