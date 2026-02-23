JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Pelatih Persib Bojan Hodak Puji Pertahanan Persita: Sulit Buat Peluang

Pelatih Persib Bojan Hodak Puji Pertahanan Persita: Sulit Buat Peluang

Senin, 23 Februari 2026 – 12:29 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak Puji Pertahanan Persita: Sulit Buat Peluang - JPNN.com Jabar
Striker Persib, Andrew Jung, menyundul bola ke gawang Persita Tangerang dan mengubah kedudukan menjadi 1 - 0 pada pertandingan pekan ke-22 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/2/2026) malam. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil mengamankan tiga poin di kandang saat melawan Persita Tangerang pada pertandingan pekan ke-22 BRI Super League 2025/26.

Skor 1 - 0 menjadi hasil akhir pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/2/2026) malam.

Sati-satunya gol yang tercipta datang dari sundulan Andrew Jung di menit ke-50. Memanfaatkan sepak pojok, pemain berpaspor Prancis itu mampu menerima umpan cantik dari rekannya.

Baca Juga:

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, timnya berhasil membalas kekalahan dari Persita. Sesuai prediksinya, laga berjalan sulit dan juga ketat.

Persita benar-benar punya pertahanan yang rapat dan sulit ditembus. Hal itu terbukti, di babak pertama mereka sama sekali tak memiliki peluang emas. Adam Alis cs baru bisa menemukan ritme permainan, setelah Jung mencetak gol pembuka malam tadi.

"Saya sudah katakan kemarin bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Persita adalah tim yang bertahan dengan 10 pemain dan semuanya ikut berlari, semuanya melakuka tekel. Jadi karena itu mereka tidak banyak kebobolan," kata Hodak, dikutip Senin (23/2).

Baca Juga:

Tim tamu yang tampil dengan 10 pemain di menit-menit akhir, justru masih bisa memberi perlawanan. Hodak membocorkan kunci kekuatan dari timnya adalah bisa memanfaatkan kelengahan pemain belakang Persita saat situasi sepak pojok.

"Mereka sangat kompak dan terorganisir dengan baik secara pertahanan. Tidak mudah untuk bisa menang melawan mereka," ucapnya.

Pelatih Persib Bojan Hodak menceritakan kesulitan pemain untuk bisa mengalahkan Persita Tangerang yang bermain begitu rapat.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pelatih persib persib vs persita bojan hodak bri super league andrew jung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU