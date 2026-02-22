Persita Termotivasi Berikan Kekalahan Perdana untuk Persib di GBLA

JPNN.com

Minggu, 22 Februari 2026 – 10:00 WIB
Pelatih Persita Carlos Pena (kiri) dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (21/2/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persita Tangerang punya catatan positif saat berhadapan dengan Persib Bandung.

Mengalahkan Persib di putaran pertama BRI Super League 2025/26, Persita punya misi untuk kembali menaklukan sang juara bertahan.

Misi tersebut akan dipertunjukkan saat melawan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (22/2/2026).

Pelatih Persita Carlos Pena mengatakan, Persib Bandung bukanlah tim yang sama saat mereka meraih kemenangan 2-1 di Bali. 

Tuan rumah banyak melakukan perubahan dan kini punya kekuatan skuad yang mumpuni.

Tim asuhan Bojan Hodak itu bahkan mendatangkan pemain kelas dunia eks Paris Saint-Germain (PSG), Layvin Kurzawa.

"Sangat berbeda, mereka (Persib) tim yang sangat berbeda dan mereka sudah berubah di sepanjang musim ini. Jadi pertandingan besok saya rasa akan berbeda juga," kata Pena dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Sabtu (21/2/2026).

Maka dari itu, Persita tak boleh jemawa sekalipun mereka pernah punya catatan baik di putaran pertama.

Pelatih Persita Carlos Pena mengungkapkan, tim Persib bukanlah tim yang sama saat mereka mengalahkannya di putaran pertama. Sebut perubahan signifikan.
