Pelatih Persib Bojan Hodak Sudah Mengantongi Kekuatan Persita, Optimistis Menang di GBLA

Minggu, 22 Februari 2026 – 07:07 WIB
Para pemain Persib menjalani sesi official training (OT) menjelang laga melawan Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (21/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menjamu Persita Tangerang pada pertandingan pekan ke-22 BRI Super League 2025/26.

Laga ini berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan hari ini, Minggu (22/2/2026) malam.

Berstatus sebagai tuan rumah, Persib coba memanfaatkan keuntungan yang dimiliki.

Dukungan suporter jadi tambahan amunisi bagi Thom Haye cs menghadapi perlawanan Pendekar Cisadane.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, pertandingan besok malam akan jadi pertarungan yang sulit buat timnya. 

Musim lalu, Persita berhasil mengalahkan Persib dengan skor 2-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Hodak tak ingin, kekalahan itu terulang lagi di musim ini.

Apalagi mereka baru saja menelan kekalahan pahit dari Ratchaburi FC yang membuat timnya gugur dari babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan kekuatan Persita Tangerang ada di lini pertahanan. Bobotoh jadi andalannya.
