Persib Siap Balas Dendam ke Persita di Stadion GBLA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung langsung fokus ke kompetisi Super League seusai tersingkir dari AFC Champions League Two (ACL 2).

Tak ada waktu meratapi kesedihan, sebab pertandingan melawan Persita Tangerang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (22/2/2026) malam.

Laga pekan ke-22 ini akan jadi pembalasan Persib yang sebelumnya kalah di tangan Persita saat main di putaran pertama.

Maung Bandung saat itu harus menelan kekalahan 1 - 2 pada pertandingan yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, ia ingat betul bagaimana timnya tak berdaya dikalahkan skuad asuhan Carlos Pena. Momen Luciano Guaycochea gagal penalti, kemudian gawang Adam Pryzbek jebol dua kali oleh Javlon Guseynov dan Esal Sahrul.

Gol telat Beckham Putra tak bisa menyelamatkan Persib dari kekalahan.

"Kami kalah di pertemuan pertama dengan skor 1 - 2 di Bali. Kami gagal penalti, Lucho gagal memanfaatkan situasi penalti dan ada beberapa peluang yang lain," kata Hodak, Sabtu (21/2).

Hodak menuturkan, Persita adalah tim berbahaya yang disiplin. Mereka juga punya pelatih asing yang berpengalaman di Liga Indonesia.