Persib Gugur di ACL 2, Adam Przybek Pulang ke Wales

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Masa depan penjaga gawang Adam Przybek di Persib Bandung sudah selesai.

Diketahui, Persib hanya mendaftarkan Adam untuk AFC Champions League Two (ACL 2).

Adam Przybek tidak didaftarkan untuk kompetisi Super League 2025/26. Karena keterbatasan kuota asing, manajemen mencoret kiper asal Wales tersebut untuk putaran dua Liga Indonesia.

Pelatih Bojan Hodak kemudian memberikan opsi kepada Przybek untuk tetap bisa tampil di kompetisi Asia.

Namun, Persib baru saja menelan kekalahan dari Ratchaburi FC dan tersingkir dari ACL 2.

Dengan kondisi ini, otomatis pemain berusia 25 tahun ini tidak akan bermain hingga akhir musim.

Merespons hal ini, Przybek mengaku menghargai keputusan yang dibuat oleh pelatih. Meskipun di satu sisi dirinya frustasi karena tidak lagi bisa tampil.

"Ya ini sepak bola, saya frustasi tapi sudah menjadi keputusan dari pelatih untuk mencabut saya dari tim skuad dan saya harus mengikuti ini," kata Przybek, Sabtu (21/2/2026).