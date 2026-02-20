Gagal di ACL 2, Persib Bandung Alihkan Fokus ke BRI Super League

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mengalihkan fokusnya ke pertandingan Super League, setelah gugur di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Ratchaburi FC.

Pertandingan terdekat BRI Super League 2025/26, Persib akan menghadapi Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (22/2/2026) malam.

Menjelang pertandingan, Persib mulai melakukan persiapan. Para pemain menjalani latihan di malam hari, selama Ramadan ini.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, anak asuhnya perlahan mulai bangkit dari kesedihan. Mereka tak bisa meratapi kegagalan terus menerus, sementara jadwal di kompetisi domestik sudah di depan mata.

Pemain yang diturunkan sejak menit pertama di laga kemarin, hanya melakukan latihan ringan untuk recovery. Kapten Marc Klok yang cedera pun sudah kembali berlatih dengan tim.

"Hari ini, 11 pemain pertama melakukan recovery dan yang lainnya berada di sini. Marc (Klok) mulai berlatih dan ini adalah kabar yang bagus," kata Hodak, Jumat (20/2/2026).

Hodak juga memantau sejumlah pemain yang cedera dan mengeluhkan nyeri pascapertandingan, seperti Alfeandra Dewangga. Sisanya, ia optimistis timnya dalam kondisi terbaik.

"Sisanya saya hanya perlu memantau Dewa (Dewangga) karena dia merasakan nyeri pada pertandingan yang sebelumnya dan kami lihat lagi besok. Itu alasannya saya menggantinya saat turun minum, dan yang lainnya semua oke," tegasnya. (mcr27/jpnn)