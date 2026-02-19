Wasit Majed Mohammed Diduga Pro Ratchaburi FC, Persib Bersurat ke AFC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berencana melayangkan surat protes ke federasi sepak bola AFC, atas kinerja wasit yang memimpin pertandingan melawan Ratchaburi FC.

Sejumlah keputusan wasit Majed Mohammed Alshamrani dinilai merugikan Persib.

Adapun Persib harus gugur dari babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2), setelah kalah jumlah agregat dua gol dari Ratchaburi.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, timnya akan melayangkan surat protes kepada AFC atas kinerja wasit.

Meskipun protes tersebut tidak akan mengubah hasil akhir, tetapi Hodak tak mau wasit asal Arab Saudi itu dibiarkan.

Pada pertandingan ini, striker Persib Uilliam Barros harus diusir dari lapangan di penghujung babak pertama.

Barros dianggap melakukan tekel keras terhadap pemain Ratchaburi, Jonathan Khemdee.

"Mengenai kartu merah, saya tidak bisa bicara apapun, tapi ada daftar panjang hal (yang) perlu dibahas, bukan hanya kartu merah," kata Hodak usai pertandingan, Rabu (18/2/2026) malam.