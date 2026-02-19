JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Wasit Majed Mohammed Diduga Pro Ratchaburi FC, Persib Bersurat ke AFC

Wasit Majed Mohammed Diduga Pro Ratchaburi FC, Persib Bersurat ke AFC

Kamis, 19 Februari 2026 – 12:00 WIB
Wasit Majed Mohammed Diduga Pro Ratchaburi FC, Persib Bersurat ke AFC - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berencana melayangkan surat protes ke federasi sepak bola AFC, atas kinerja wasit yang memimpin pertandingan melawan Ratchaburi FC.

Sejumlah keputusan wasit Majed Mohammed Alshamrani dinilai merugikan Persib.

Adapun Persib harus gugur dari babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2), setelah kalah jumlah agregat dua gol dari Ratchaburi. 

Baca Juga:

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, timnya akan melayangkan surat protes kepada AFC atas kinerja wasit.

Meskipun protes tersebut tidak akan mengubah hasil akhir, tetapi Hodak tak mau wasit asal Arab Saudi itu dibiarkan.

Pada pertandingan ini, striker Persib Uilliam Barros harus diusir dari lapangan di penghujung babak pertama.

Baca Juga:

Barros dianggap melakukan tekel keras terhadap pemain Ratchaburi, Jonathan Khemdee.

"Mengenai kartu merah, saya tidak bisa bicara apapun, tapi ada daftar panjang hal (yang) perlu dibahas, bukan hanya kartu merah," kata Hodak usai pertandingan, Rabu (18/2/2026) malam.

Persib Bandung berencana mengirim surat kepada AFC terkait kepemimpinan wasit yang memimpin jalannya pertandingan melawan Ratchaburi FC, malam tadi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pelatih persib bojan hodak persib bersurat afc champions league 2 AFC persib acl 2 persib vs ratchaburi fc wasit acl wasit majed

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU