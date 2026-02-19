JPNN.com

Persib Tersingkir dari ACL 2, Bojan Hodak Bahas Kartu Merah Uilliam Barros

Kamis, 19 Februari 2026 – 11:35 WIB
Persib Tersingkir dari ACL 2, Bojan Hodak Bahas Kartu Merah Uilliam Barros - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung harus menerima kenyataan pahit di kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2), setelah disingkirkan Ratchaburi FC.

Wakil Indonesia itu mengakhiri pertandingan leg kedua lawan Ratchaburi FC dengan kemenangan 1-0.

Namun, gol yang dibuat Andrew Jung tak cukup membawa Persib lolos ke perempat final. Mereka masih tertinggal agregat gol 1-3 dari Ratchaburi FC.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkap perasaan kecewanya karena tidak bisa membawa timnya melaju ke fase berikutnya. Perjuangan Persib harus terhenti di 16 besar ACL 2.

"Saya rasa selama 45 menit pertama kami bermain dengan cukup baik. Mereka bertahan dengan 10 pemain. Kami bisa mencetak satu gol, ada satu gol juga yang dianulir dan memiliki beberapa peluang," kata Hodak seusai pertandingan, Rabu (18/2/2026) malam.

Pada pertandingan ini, Persib tidak tampil maksimal. Wasit menganulir satu dari dua gol yang tercipta di menit 6.

Selain itu, Persib juga harus tampil dengan 10 pemain di paruh kedua, setelah Uilliam Barros diusir wasit karena menekel pemain Ratchaburi.

Dengan celah tersebut, Persib masih mampu memberi perlawanan.

