Perjuangan Persib di ACL 2 Pupus di Tangan Ratchaburi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mimpi besar Persib bisa lolos ke babak perempat final AFC Champions League Two (ACL 2) pupus.

Leg kedua pertandingan ACL 2 melawan Ratchaburi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) berakhir 1-0 untuk kemenangan Persib.

Namun, Persib dipastikan gugur di babak knock-out, karena kalah agregat gol 1-2 dari Ratchaburi.

Babak Pertama

Persib Bandung tampil menekan pertahanan Ratchaburi FC sejak menit pertama laga.

Pasukan Bojan Hodak itu langsung tancap gas demi memburu gol cepat. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Maung Bandung pada awal babak pertama.

Kesempatan emas hadir pada menit ke-6. Berawal dari sepak pojok Thom Haye, bola mengarah tepat ke gawang Ratchaburi.

Bek Patricio Matricardi yang berdiri bebas langsung menyundul si kulit bundar hingga bersarang ke gawang.