JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Perjuangan Persib di ACL 2 Pupus di Tangan Ratchaburi

Perjuangan Persib di ACL 2 Pupus di Tangan Ratchaburi

Rabu, 18 Februari 2026 – 22:33 WIB
Perjuangan Persib di ACL 2 Pupus di Tangan Ratchaburi - JPNN.com Jabar
Pertandingan babak knock-out AFC Champions League Two (ACL 2) antara Persib vs Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mimpi besar Persib bisa lolos ke babak perempat final AFC Champions League Two (ACL 2) pupus.

Leg kedua pertandingan ACL 2 melawan Ratchaburi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) berakhir 1-0 untuk kemenangan Persib.

Namun, Persib dipastikan gugur di babak knock-out, karena kalah agregat gol 1-2 dari Ratchaburi. 

Baca Juga:

Babak Pertama

Persib Bandung tampil menekan pertahanan Ratchaburi FC sejak menit pertama laga.

Pasukan Bojan Hodak itu langsung tancap gas demi memburu gol cepat. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Maung Bandung pada awal babak pertama.

Baca Juga:

Kesempatan emas hadir pada menit ke-6. Berawal dari sepak pojok Thom Haye, bola mengarah tepat ke gawang Ratchaburi. 

Bek Patricio Matricardi yang berdiri bebas langsung menyundul si kulit bundar hingga bersarang ke gawang.

Persib Bandung gagal lolos ke babak perempat final ACL 2 setelah kalah agregat dua gol atas Ratchaburi FC.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib afc champions league 2 persib acl 2 andrew jung persib vs ratchaburi fc gagal lolos

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU