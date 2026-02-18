Aksi Kampungan Oknum Bobotoh Tak Terima Persib Gagal ACL 2, Serang Pemain dan Lempar Petasan

JPNN.com

Rabu, 18 Februari 2026 – 22:31 WIB
Bobotoh nekat menghampiri para pemain Persib seusai laga melawan Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pertandingan Persib Bandung melawan Ratchaburi FC diwarnai aksi tak terpuji suporter Bobotoh.

Seusai wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, Bobotoh marah dan langsung menyerang para pemain yang masih ada di tengah lapangan.

Bobotoh kecewa, sebab meskipun Persib memenangkan pertandingan ini, tetapi mereka gagal lolos ke babak perempat final AFC Champions League Two (ACL 2). 

Persib kalah agregat dua gol, untuk bisa mengamankan tiket. 

Insiden memalukan ini terjadi beberapa menit setelah wasit Majed Mohammed Alshamrani mengakhiri pertandingan paruh kedua.

Berawal dari salah satu Bobotoh yang tiba-tiba memasuki area pertandingan, saat kedua tim dan perangkat pertandingan belum keluar lapangan.

Bobotoh semakin banyak yang datang menggeruduk para pemain. Pelatih Bojan Hodak bahkan sampai turun tangan menenangkan suporter yang semakin banyak turun ke lapangan.

Suasana semakin memanas, saat suporter di tribun penonton melemparkan petasan hingga botol air mineral ke arah lapangan.

Bobotoh meluapkan amarahnya dengan memasuki lapangan setelah Persib Bandung dipastikan gagal melaju ke babak perempat final ACL 2.
