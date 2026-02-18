JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Laga Penentu Nasib Persib, Stadion GBLA Tetap Penuh Meski Tarawih Perdana

Laga Penentu Nasib Persib, Stadion GBLA Tetap Penuh Meski Tarawih Perdana

Rabu, 18 Februari 2026 – 18:43 WIB
Laga Penentu Nasib Persib, Stadion GBLA Tetap Penuh Meski Tarawih Perdana - JPNN.com Jabar
Puluhan ribu masyarakat tetap antusias menyaksikan pertandingan Persib vs Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), meskipun bentrok dengan salat tarawih perdana, Rabu (18/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) di Kota Bandung tetap dipenuhi puluhan ribu suporter yang ingin menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung, sekalipun bentrok dengan jadwal salat tarawih pertama.

Pertandingan babak gugur ini mempertemukan tuan rumah Persib dengan klub asal Thailand, Ratchaburi FC.

Sekalipun Kementerian Agama sudah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis (19/2/2026), puluhan ribu suporter itu tetap memadati stadion.

Baca Juga:

Pantauan JPNN di stadion, masyarakat tampak antusias hendak menyaksikan pertandingan yang dimulai pukul 19.15 WIB.

Beberapa di antaranya, ada yang berkeliling stadion dan membeli bekal makanan untuk menyaksikan laga di tribun penonton.

Ada juga yang sudah mengantre di gate stadion, meskipun pertandingan menjelang kick-off masih 1,5 jam lagi.

Baca Juga:

Salah satu penonton, Yulia Salsabila, mengaku dirinya tidak meninggalkan ibadah salat tarawih, meskipun datang ke stadion.

Salat tarawih akan dilakukan Yulia sepulangnya dari stadion, sebab waktunya yang panjang.

Antusias masyarakat tetap tinggi untuk menyaksikan laga penentu Persib di ACL 2 melawan Ratchaburi FC, sekalipun berbarengan dengan salat tarawih perdana.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib stadion gbla bobotoh suporter persib salat tarawih perdana acl 2 persib vs ratchaburi fc antusiasme penonton

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU