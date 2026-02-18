Laga Penentu Nasib Persib, Stadion GBLA Tetap Penuh Meski Tarawih Perdana
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) di Kota Bandung tetap dipenuhi puluhan ribu suporter yang ingin menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung, sekalipun bentrok dengan jadwal salat tarawih pertama.
Pertandingan babak gugur ini mempertemukan tuan rumah Persib dengan klub asal Thailand, Ratchaburi FC.
Sekalipun Kementerian Agama sudah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis (19/2/2026), puluhan ribu suporter itu tetap memadati stadion.
Pantauan JPNN di stadion, masyarakat tampak antusias hendak menyaksikan pertandingan yang dimulai pukul 19.15 WIB.
Beberapa di antaranya, ada yang berkeliling stadion dan membeli bekal makanan untuk menyaksikan laga di tribun penonton.
Ada juga yang sudah mengantre di gate stadion, meskipun pertandingan menjelang kick-off masih 1,5 jam lagi.
Salah satu penonton, Yulia Salsabila, mengaku dirinya tidak meninggalkan ibadah salat tarawih, meskipun datang ke stadion.
Salat tarawih akan dilakukan Yulia sepulangnya dari stadion, sebab waktunya yang panjang.
Antusias masyarakat tetap tinggi untuk menyaksikan laga penentu Persib di ACL 2 melawan Ratchaburi FC, sekalipun berbarengan dengan salat tarawih perdana.
